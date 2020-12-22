Санта не прибуде вчасно. Поштова служба США попередила про затримки з доставкою мільйонів посилок. Чому в дорозі "забарилися" різдвяні і новорічні подарунки - з'ясував Дмитро Анопченко.

Двадцяті числа грудня традиційно найгарячіша пора для американських поштарів. Перед різдвом вони у стислі терміни мають доставити 500 мільйонів відправлень, а це і листи, і посилки з подарунками та замовленнями. Зазвичай наймали тимчасових працівників, сортувальним центрам змінювали графік роботи - працювали навіть уночі. Але цього року і поштова служба повідомила про це жителів країни - просто катастрофа, не встигають.

Кажуть, усе це наслідки коронавірусу і пов'язаної із ним програми щодо скорочення витрат, яку розпочав головний поштмейстер США.

І за умов, коли люди дедалі частіше купують онлайн, а багато працівників пошти хворіють чи на самоізоляції, мільйони жителів країни залишаться без подарунків, адже коробки й досі на складах.

Профспілка поштарів оприлюднила статистику: із 644 тисяч їхніх працівників близько 19 тисяч - уже на лікарняному. У глибинках є відділення, де лише по два-три співробітники: хтось один захворів, інших - на 14 днів зобов'язали пересидіти.

А пошту доправити нікому, коробки по кілька днів лежать у вантажівках. Водночас американці, щоб не ризикувати, саме цього року уникають відвідувати магазини і масово роблять замовлення в інтернеті то ж кількість посилок, які торгові мережі відправили поштою, на 15% більша, ніж зазвичай.

Дійшло до того, що є відділення, де відмовляються приймати нові відправлення. Сьогодні 22, і з послугою гарантованої доставки за дві доби, подарунки якраз устигли б. Але ті, хто звик робити все в останній момент, тепер будуть змушені розповідати дітям, що у Санти - проблеми, він запізнюється, під ялинкою вони нічого не знайдуть.

Раніше поштова служба навіть повертала гроші, якщо лист чи бандероль прийдуть із запізненням. Зараз там тимчасово відмовилися від цієї обіцянки. Кажуть, дякуйте, якщо взагалі замовлення доправимо. Найімовірніше, це станеться вже в січні і цим створили ще більші проблеми.

Адже люди масово повертатимуть непотрібні вже запізнілі дарунки. І пошта знову уже по другому колу - буде завалена посилками.