У Греції серед зими відкрили пляжний сезон [ Редактировать ]
У Греції вже відкрили пляжний сезон. На узбережжі Афін люди засмагали на піску, купалися в морі та гуляли набережною.
У країні аномально тепла зима: 23 градуси у столиці і 26 - на острові Крит. Зазвичай цієї пори у Греції температура коливається від 0 до плюс 10 градусів.
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