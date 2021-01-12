Украинская столица попала на сотое (последнее) место рейтинга самых зеленых городов планеты. Об этом сообщает индекс городских зеленых насаждений HUGSI.

Таким образом, рейтинг свидетельствует о том, что общая часть зеленых насаждений Киева составляет всего 44%, при том, что 40 из них отдали деревьям, а 4 - травяным покровам.

Отмечается, что "золото" рейтинга уверенно забрал город Шарлотт, находящийся в американском штате Северная Каролина, "серебро" - у Дурбан из Южной Африки и третье призовое место отправилось в литовскую столицу Вильнюс. Общее количество представленных в рейтинге городов достигло 155, все они находятся в 60 мировых государствах.

Ранее мы писали, что Киев вошел в топ-20 рейтинга городов мира, где можно поработать с комфортом на дистанции. В "топе" рейтинга оказался эстонский Таллин, на втором месте - столица Грузии Тбилиси и закрывает тройку лидеров - сербская столица Белград.

Кроме того, Киев опустился в рейтинге самых дорогих городов мира. Столь резкое изменение в рейтинге случилось из-за пандемии коронавируса и обвала цен.

Читайте также, ежегодный рейтинг счастья ООН поставил Украину на 133 место среди стран мира. При этом, Первую строчку уверенно заняла Финляндия.

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