Известная украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новым "жарким" видео. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.

На видео Каменских в кепке, желтом топе и мини-юбке танцует тверк.

"Настал этот день. Когда новогодние праздники закончились и пора возвращаться в активный режим. Начинаем с необычной тренировки", - подписала видеоролик Каменских.

"Вау! Прям бразильянка", "Красотка", "Сексуальная, обворожительная, классная, положительная, заботливая девушка и жена!" - пишут в комментариях восхищенные пользователи.

Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой. Также недавно звезда нарвалась на критику, показав поклонникам новое фото, где она позирует в дерзком образе.

Также мы писали о том, что Леся Никитюк шокировала откровенным фото декольте. В кадре ведущая позирует в черном мини-платье с глубоким вырезом. Для образа Никитюк выбрала нюдовый макияж.

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