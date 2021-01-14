В четверг, 14 января, на Донбассе в результате обстрелов получил ранения украинский военный. Мужчине предоставляют медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба украинской стороны в Трехсторонней контактной группе.

14 января около 18.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Гнутово получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что его состояние оценивается как стабильное.

Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.

Несмотря на это, за последние два дня погибли двое украинских военнослужащих. 11 декабря в результате вражеского обстрела возле населенного пункта Пески был убит старший сержант Олег Андриенко.

Во вторник, 12 января, в районе проведения ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк.

Официальный Киев добивается введения на Донбасс миротворцев ООН. Россия поддерживает эту идею, но хочет, чтобы "голубые каски" были только на линии разграничения и охраняли сотрудников ОБСЕ.

Украина настаивает, чтобы миротворцы ООН были размещены на всей территории "республик" - от линии разграничения до границы с Россией.

Напомним, что Леонид Кравчук рассказал, на какие компромиссы готов пойти ради мира на Донбассе и назвал условие, при котором Киев откажется от "Минских соглашений".