На Донбассе ранили украинского военного [ Редактировать ]
В четверг, 14 января, на Донбассе в результате обстрелов получил ранения украинский военный. Мужчине предоставляют медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба украинской стороны в Трехсторонней контактной группе.
14 января около 18.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Гнутово получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что его состояние оценивается как стабильное.
Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.
Несмотря на это, за последние два дня погибли двое украинских военнослужащих. 11 декабря в результате вражеского обстрела возле населенного пункта Пески был убит старший сержант Олег Андриенко.
Во вторник, 12 января, в районе проведения ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк.
Официальный Киев добивается введения на Донбасс миротворцев ООН. Россия поддерживает эту идею, но хочет, чтобы "голубые каски" были только на линии разграничения и охраняли сотрудников ОБСЕ.
Украина настаивает, чтобы миротворцы ООН были размещены на всей территории "республик" - от линии разграничения до границы с Россией.
Напомним, что Леонид Кравчук рассказал, на какие компромиссы готов пойти ради мира на Донбассе и назвал условие, при котором Киев откажется от "Минских соглашений".
по теме
С начала суток, 6 января, боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе
За минувшие сутки, 4 января, сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь
Во вторник, 29 декабря, в Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса
За прошедшие сутки, 28 декабря, на Донбассе сепаратисты 13 раз нарушили "режим тишины"
Во вторник, 12 января, во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко сделал заявление