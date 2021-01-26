И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил о том, что сниженные платежки с ценой на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр начнут приходить только в марте.

По его словам с 1 января снизить цену юридически невозможно

На вопрос о том, не приведут ли высокие платежки за газ в феврале к протестам в регионах, Витренко ответил:

Есть такая проблема, потому что сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте они получили бы еще больше платежки, примерно на четверть.

Так, снижение цены на газ в феврале частично компенсирует суммы, которые нужно заплатить за январь. Что касается ограничения цены с 1 января, то это сложно сделать задним числом.

Не было юридического механизма заставить компании, которые уже начали поставлять товар, ретроспективно снизить цену.

По данным украинской стороны, транзит принесет Украине от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки. В конце декабря "Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа из-за задержки строительства нового газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток 2".

Напомним, что в начале 2021 года Азербайджан начал поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу.

Почти одновременно в Сербии запустили газопровод "Балканский поток", который продолжает "Турецкий поток" - трубу по дну Черного моря от России до Турции.