Український військовий Роман Дзюбенко, якого напередодні поранили на Луганщині, перебуває у вкрай тяжкому стані

Два обстріли на Донбасі минулої доби. Неподалік Водяного окупанти атакували українські укріплення з мінометів забороненого калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Армійці відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед наших захисників немає.

Український військовий Роман Дзюбенко, якого напередодні поранили на Луганщині, перебуває у вкрай тяжкому стані. Куля влучила бійцеві в голову і пройшла навиліт. На позиціях, де це сталося, побував Ігор Левенок.

Неспокійна передова на Луганщині. Солдати в окопах насторожі. Кажуть, перемир'я тут таке, що цілодобово мусять не відходити від кулеметів. А напередодні гриміло так, що канонада розносилася на десяток кілометрів. Тоді ж на цих позиціях зазнав тяжкого поранення один український захисник.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Стреляют воги, РПГ, все летит в окопы. Тогда, когда его ранило и сюда вот долетало, вот тут тридцать метров из БМП-1 стреляли.

Ось такі вони, особливості перемир'я на Луганщині. Це каска пораненого бійця. Куля влучила йому в голову і пройшла на виліт.

Армійці кажуть, вочевидь це результат роботи ворожого снайпера. Поранений солдат Роман Дзюбенко. Йому двадцять шість. Торік одружився. Синові пів року. Розповідає Дмитро - його кум. Вчилися в одній школі. Обидва місцеві. Зі Станиці Луганської.

То есть мы с ним, ну с детства. Наверное, лет с тринадцати моих мы вместе. Печально, не могу говорить, сам уже не сплю, не ем, питаюсь звонить им помочь чем-то.

А це вже інший Дмитро, друг і побратим Романа. У той момент саме він був поруч.

В метрі отак, як ми зараз з вами стоїмо, так він стояв. Все шо він встиг сделать отак - "ааа" і упав переді мною.

Дмитро не розгубився. Романа поклав в окопі як потрібно за стандартами надання допомоги. Далі викликав евакуацію, а сам вступив у бій з ворогом. Відкрив вогонь з кулемета.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Через десять-п'ятнадцять хвилин прибули медики, я передав команді евакуації пораненого і продовжив вести бій.

Володимир Борисович - бойовий медик. Це він прийшов на допомогу хлопцям із групою бійців. Витягувати Романа довелося під щільним вогнем супротивника. Майже кілометр хлопці несли його на ношах. Бій тривав зо дві години.

Володимир, військовий медик:

Самі розумієте - погодні умови, грязюка не сприяли евакуації. Несли на ношах піднімали високо, бо окопи вузькі, але бережно, бо самі розумієте. Усе це було під обстрілом. Рома бореться, Рома молодець.

Нині за життя Романа борються й лікарі. Транспортувати його до столичного шпиталю не можна. Тож операцію має виконати бригада фахівців, яка прибула до зони ООС.