В Киеве бетономешалка "ушла" под асфальт [ Редактировать ]
В пятницу, 29 января, в Киеве, на Нестеровском переулке, под асфальт провалился бетоновоз. Телеграм-канал "Киев Оперативный" публикует фото с места инцидента.
На Нестеровском переулке, 13/19, под землю ушла бетономешалка. От такого провала с грузовика начал течь бетон.
Сообщается, что на месте аварии строители пытаются откачать бетон.
Читайте также о том, что на улице Гончара в центре Киева под асфальт провалился мусоровоз. А во Львове маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт.
Ранее сообщалось, что в Днепре грузовик влетел в "скорую". Также мы писали о том, что под Львовом в страшном ДТП погибли две женщины.
Ранее сообщалось, что в Киеве грузовик провалился под асфальт.
по теме
Во вторник вечером, 26 января, в Киеве, произошел несчастный случай
П'ять років поспіль в одному зі столичних будинків окріп стікає просто у квартири. Комунальники проблемну трубу лагодять, втім, вистачає ненадовго. Причиною усьому називають застарілу комунікацію.
На занятиях 17-летний парень неожиданно перестал дышать и потерял сознание
В четверг, 28 января, в Киеве, на Майдане Независимости, протестуют ФОПы
11-річний Максим з Тернополя, в якого поцілили з рушниці під час прогулянки на санчатах, - одужує