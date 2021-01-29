ДТП с бетоновозом в Киеве/ Фото: Киев Оперативный

В пятницу, 29 января, в Киеве, на Нестеровском переулке, под асфальт провалился бетоновоз. Телеграм-канал "Киев Оперативный" публикует фото с места инцидента.

На Нестеровском переулке, 13/19, под землю ушла бетономешалка. От такого провала с грузовика начал течь бетон.

Сообщается, что на месте аварии строители пытаются откачать бетон.

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Ранее сообщалось, что в Киеве грузовик провалился под асфальт.