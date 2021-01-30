Б'ємо рекорди з експорту. Україна вже вичерпала річні квоти на поставки меду та соків у Європу. Не пасуть задніх і виробники м'яса та яєць - експортували максимальну кількість продукції за квартал.

Експерти прогнозують: весь обсяг цих товарів, який можна завезти протягом року, Україна експортує в країни ЄС уже до кінця березня.