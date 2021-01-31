В центре Москвы мужчина поджег себя (видео) [ Редактировать ]
В центре Москвы, 31 января около метро Тверская мужчина совершил попытку самосожжения.
По данным СМИ, мужчина поджег себя, чтобы бороться с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.
Но, прохожие вовремя повалили его на землю и пламя удалось сбить. Благодаря этому он выжил, медики оказали ему помощь, он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с ожогами 60% тела.
Как ранее сообщалось, мужчина устроил самосожжение в центре Минска. Мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.
Напомним, в Харькове сгорел мужчина при пожаре в семейном общежитии.
Читайте также, крымчанин поджег себя в авто из-за ссоры с женой. Водитель Mercedes Sprinter в разгаре ссоры с супругой заблокировал двери изнутри и облил себя горючей жидкостью, после чего совершил поджег.
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