В центре Москвы, 31 января около метро Тверская мужчина совершил попытку самосожжения.

По данным СМИ, мужчина поджег себя, чтобы бороться с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.

Но, прохожие вовремя повалили его на землю и пламя удалось сбить. Благодаря этому он выжил, медики оказали ему помощь, он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с ожогами 60% тела.

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Как ранее сообщалось, мужчина устроил самосожжение в центре Минска. Мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.

Напомним, в Харькове сгорел мужчина при пожаре в семейном общежитии.

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