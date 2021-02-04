На Олімпіаді у Токіо спортсменів зобов'яжуть ходити у масках [ Редактировать ]
Олімпійські ігри за новими, карантинними, правилами відбудуться у Токіо вже цього літа. Основні вимоги оприлюднив Олімпійський комітет. Серед них, зокрема, тестування на COVID-19 перед прильотом та відльотом.
Спортсменів закликають ізолюватися на 14 днів ще перед візитом до Японії. А також зобов'яжуть увесь час носити маски. У МОК зазначили: щеплення спортсменів вітається, однак воно не є обов'язковим для участі в Іграх.
П'єр Дюкре, член Міжнародного олімпійського комітету:
Ці ігри багато в чому будуть відрізнятися. Існуватиме низка обмежень та умов, яких учасники будуть змушені дотримувати. Це збагатить їхній досвід.
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