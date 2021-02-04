Под Винницей водитель ЗИЛа сбил односельчанина и сбросил тело в реку (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Винницкой области полицейские задержали водителя грузовика, который насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Трагедия произошла 2 февраля в селе Широкая Гребля Хмильницкого района. Водитель автомобиля ЗИЛ-131 сбил местного жителя. От полученных травм мужчина погиб на месте. Испугавшись ответственности, виновник ДТП сбросил тело в реку Южный Буг и скрылся.
Однако уже на следующий день он сдался полиции и признался в содеянном. 28-летний местный житель рассказал, что сбил своего односельчанина после наступления темноты, около 19:30. Свидетелей аварии не было, однако его мучает совесть.
Он показал, куда скинул тело погибшего, после розыскных мероприятий оно было найдено. Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Машину поместили на штрафплощадку.
Полиция открыла уголовное производство по двумя статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).
Горе-водителю грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что во Львове правоохранитель "под градусом" устроил ДТП.
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