"Больше жив, чем мертв": Кулеба критично высказался о Минском процессе [ Редактировать ]
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Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе еще не исчерпал свой потенциал, потому необходимо "выжать" из него максимум возможного для безопасности Украины. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил после переговоров в Киеве с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком.
Минский процесс на данный момент, скорее, жив, чем мертв, и он еще не исчерпал свой потенциал, потому сейчас надо работать в рамках Минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины.
Вместе с тем глава украинского МИД заявил, что вопросов к принципиальности и патриотичности позиции Леонида Кравчука быть не может. Так он ответил на вопрос относительно участия первого президента Украины в дискуссии с главарем самопровозглашенной "ДНР" на российском телеканале.
Могу вам сказать, что он очень достойно представляет украинские интересы в Трехсторонней контактной группе. Недавно он, кстати, представлял интересы Украины на брифинге Совета Безопасности ООН, где как раз обсуждалось состояние выполнения Минских соглашений. Потому вопросов по принципиальности и патриотичности его позиции быть не может. Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время разных телеэфиров
В то же время Кулеба подчеркнул, что сам не принимает участия в подобных эфирах.
Ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
Президент Украины Владимир Зеленский также поддерживает выход страны из Минских соглашений. Но в случае отказа от них Киева, Европейский Союз может отменить санкции против России и представителей ОРДЛО.
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