Всемирная организация здравоохранения твердо стоит на том, что иммунизация от коронавирусной инфекции должна проходит повсеместно для полной победы над болезнью. Такое заявление на брифинге сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, все мировые государства должны начать проведение вакцинации, так как такой шаг будет сделан в интересах всего мира.

Это поможет бороться с вирусом повсюду. Если этот вирус не будет побежден повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе.

Отмечается, что в случае, если в каких-то регионах вакцинация не будет проведена или будет отсрочена, эти места могут стать полем для размножения новых штаммов COVID.

Читайте также, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в ходе брифинга сделала заявление о том, что южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант.

Кроме того, ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca. Такое решение позволило расширить доступ к относительно недорогой COVID-вакцине.

Ранее мы писали, что в ВОЗ раскрыли реальное происхождение COVID. Дасзак сообщил, что данные, полученные им и его коллегами, указывают на то, что коронавирус впервые появился у животных на территории Китая или Юго-Восточной Азии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.