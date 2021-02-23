Во вторник, 23 февраля, стало известно, что Великобритания запретила всем авиакомпаниям эксплуатацию самолетов Boeing 777 после инцидента с самолетом американской компании United Airlines, который произошел в штате Колорадо.

Как рассказал британский министр транспорта Грант Шеппс, запрет будет носить временный характер. Добавляют, что это не повлияет на другие рейсы, прибывающие на территорию Великобритании.

Ранее сообщали, что в Бразилии произошла авиакатастрофа, в которой погибли несколько футболистов ФК "Пальмас" и президент команды. Игроки и президент летели на игру против команды "Вила-Нова" в рамках Кубка Верди,

Также в Калифорнии произошла авиакатастрофа при посадке самолета. Трагедия унесла жизнь пилота воздушного судна.

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