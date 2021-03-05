Грипп и ОРВИ атакуют: Киев бьет антирекорды по заболеваемости [ Редактировать ]
За минувшую неделю в столице лабораторно подтвердили почти 15 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом на брифинге заявил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, респираторные болезни "атаковали" 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. При этом наибольшее количество несовершеннолетних пациентов являются школьниками.
На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 тысяч больных. Из них: 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. Более 60% больных детей - школьного возраста.
Отмечается, что в медучреждения столицы с диагнозами "грипп" или "ОРВИ" доставили 754 человека, среди них - 80 дети.
Читайте также, смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа. Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-октябрь. Всего за первые десять месяцев 2020 года умерло 485 734 человек.
Кроме того, исследователи больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке провели испытания первой в мире универсальной вакцины против широкого спектра штаммов и подтипов вируса гриппа. Спасительная вакцина создана на основе химерного гемагглютинина.
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