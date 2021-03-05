Україну накрила потужна хвиля COVID-19 [ Редактировать ]
10 155 нових випадків інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 172 пацієнти померли. Понад чотири тисячі одужали, - повідомляють у МОЗ.
Як і в попередні дні, найбільше інфікувань у Києві. Далі йдуть Вінничина та Закарпаття.
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