Каждый человек носил на себе метки, которые отслеживали его контакты/ фото: БЖ

В самом большом концертном зале столицы Нидерландов Амстердама, который вмещает 1300 человек, решили провести экспериментальную вечеринку, где будет изучаться возможность распространения инфекции на больших мероприятиях.

Все участники были тщательно отобраны путем проведения теста на COVID-19 за 48 часов до мероприятия, при этом, через 5 дней после эксперимента, участники должны будут сдать еще один анализ. Каждый человек носил метки, которые отслеживали его контакты, таким образом, исследователи хотят разработать методику безопасного посещения публичных мероприятий.

Отмечается, что во время события участники были разделены на шесть групп, каждая из которых управлялась различными рекомендациями по социальному дистанцированию и масками для лица, а также была разбита на разной степенью свободы передвижения.

Ранее мы писали, что в ВОЗ обнародовали неутешительные сроки окончания пандемии коронавируса. 2021 год будет еще одним периодом коронавируса. В 2020 году от инфекции пострадала не только отрасль здравоохранения, но и политики.

Кроме того, Государство Израиль стало первой страной в мире, которая полностью искоренила коронавирусную инфекцию. Такая ситуация сложилась, благодаря слаженным и быстрым действиям во время кампании по вакцинации как населения, так и прибывших иностранных граждан.

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