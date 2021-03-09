У Чернівецькій області ситуація з темпами поширення коронавірусу критична. Реанімації лікарень переповнені, проте буковинці й далі влаштовують велелюдні весілля. А відзавтра в Чернівцях відновить роботу один із найбільших ринків країни.

Більше про ситуацію із COVID-19 на Заході України у матеріалі моїх колег.

У Чернівецькій області, яка вже другий тиждень у червоній зоні за добу виявили понад 400 нових випадків коронавірусу. І спаду захворюваності тут поки що не прогнозують. Реанімації в багатьох лікарнях переповнені. А вірус проявляє себе агресивніше, ніж раніше.

Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації:

Ми бачили, що вже підтверджено в Івано-Франківській області британський штам. Скоріш за все, наші лікарі говорять про те, що насправді відчутно мутацію вірусу порівняно з тим, що вони працювали в першій половині 2020 року.

І майже всі пацієнти буковинських лікарень потребують кисневої дотації.

Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Важких дуже багато, дуже багато молодих у важкому стані, у нас збільшилася летальність. Ми бачимо, що в нас були випадки в області 16 людей за добу, 12 людей за добу, це дуже багато.

Такі цифри, схоже, буковинців не лякають. Попри заборону, вихідними в області проводили масові застілля та гучні весілля.

Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації:

Люди в принципі дуже легковажать стосовно свого здоров'я, розуміючи, що майже по всіх лікарнях реанімації відповідно в нас зайняті. Однак люди й далі вперто стараються ходити на такі велелюдні весілля, хрестини.

Сьогодні ж під Чернівецькою мерією мітингували підприємці двох ринків. Вимагали, щоб їм дозволили працювати. Адже уряд заборонив у червоній зоні роботу непродовольчих ринків. А їхній - змішаного типу. Для роз'яснення ситуації міськрада ще минулого тижня звернулась до обласної комісії ТЕБ та надзвичайних ситуацій.

Роман Клічук, міський голова Чернівців:

У зв'язку з тим, що сьогодні вже вівторок і ніякої відповіді немає, то по суті міська влада не має права по закону забороняти роботу і Калинівського ринку, і Буковинського. Тому я сказав, що ці ринки будуть із завтрашнього дня відкриті.

Епідеміологи ж прогнозують, що із виходом із червоної зони області доведеться зачекати.

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Стрімко зростає кількість хворих і на Львівщині. За останні 2 тижні відсоток заповнення ліжок у медзакладах зріс із двадцяти трьох до п'ятдесяти.

Орест Чемерис, директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації:

Більше 1 тисячі 900 пацієнтів станом на ранок. У реанімації знаходиться більше 150 пацієнтів, ми за кількістю по епідситуації вона зараз є абсолютно близькою до того що була у нас в кінці жовтня минулого року.

Обласна інфекційна лікарня переповнена. На 200 ліжок - 220 пацієнтів. У коридорах людей поки що не лікують, облаштовують додаткові місця в палатах, запевняють медики.

Людмила Гринів, лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні:

Клінічно COVID-19 став агресивним. тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі збільшилась, тобто тривалість від двох тижнів і більше. цікавим є те що клінічно добавилась симптоми ураження шлунково-кишкового тракту, тобто клінічно проявляється нудота, блювота.

Наразі в резерві у львівських лікарнях понад тисяча ліжкомісць. Цю кількість планують збільшити ще на 700 у двох міських лікарнях та п'яти поліклініках.