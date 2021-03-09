Україна готується до зустрічі "нормандської четвірки" [ Редактировать ]
Україна готується до зустрічі "нормандської четвірки". Однак якщо найближчим часом вона не відбудеться, президент готовий окремо зустрітися з лідерами Франції, Німеччини та Росії. Про це Володимир Зеленський заявив журналістам під час форуму "Україна-30". Нагадаю, востаннє лідери "четвірки" зустрічалися ще в грудні торік.
Володимир Зеленський, Президент України:
У будь-якому випадку готується нормандська зустріч, вона повинна бути. Я від себе скажу, я це вже сказав західним партнерам: не буде зустрічі в "нормандському форматі", я знайду формат, коли зустрінуся з кожним з цих лідерів "нормандської четвірки". Як то кажуть, якщо гора не йде до Магомета, нічого страшного, то я зустрінуся з кожним окремо. тобто відтерміновувати постійно вирішення цього важливого питання не вийде.
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