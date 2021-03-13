Фото: погода в Украине на 14 марта Источник: Pixabay

Погода в Украине в воскресенье, 14 марта, прогнозируется по-настоящему весенней. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +15 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Атмосферный фронт принесет дожди на западную Украину, вечером осадки дойдут до Винницкой, Житомирской и Киевской областей. На остальной территории будет сухая погода.

"В течение дня температура воздуха будет бороться с недавним снегом достаточно высокими градусами – ожидается +4 +9, в Крыму и юго-западе Украины местами +10 +15", – уточнила Диденко.

В Киеве 14 марта прогнозируется увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью до +2 градусов, днем ​​до +7 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая весна.

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