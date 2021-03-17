В сессионном зале Верховной Рады произошло возгорание. Загорелся пульт для голосования в ходе рассмотрения правок к закону о завершении земельной реформы.

Об этом свидетельствует соответствующее видео.

Возгорание произошло в секторе фракции "Голос". В Раде объявили перерыв на 15 минут для того, чтобы проветрить помещение.

Ранее мы писали о том, что пожар вспыхнул в детсаду Киева. Спасателям пришлось эвакуировать 124 малышей.

Также мы писали о том, что в Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке. В результате происшествия погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

"Подробности" сообщали, что в 1-й больнице Черновцов произошел масштабный пожар. В результате вспышки кислородной трубы с последующим возгоранием погибли два человека, еще несколько получили ожоги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.