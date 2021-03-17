В зале Верховной Рады произошел пожар [ Редактировать ]
В сессионном зале Верховной Рады произошло возгорание. Загорелся пульт для голосования в ходе рассмотрения правок к закону о завершении земельной реформы.
Об этом свидетельствует соответствующее видео.
Возгорание произошло в секторе фракции "Голос". В Раде объявили перерыв на 15 минут для того, чтобы проветрить помещение.
Ранее мы писали о том, что пожар вспыхнул в детсаду Киева. Спасателям пришлось эвакуировать 124 малышей.
Также мы писали о том, что в Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке. В результате происшествия погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
"Подробности" сообщали, что в 1-й больнице Черновцов произошел масштабный пожар. В результате вспышки кислородной трубы с последующим возгоранием погибли два человека, еще несколько получили ожоги.
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