Витягли з того світу. Лікарям Дніпропетровської лікарні імені Мечникова вдалося врятувати - бійця, в якого влучив снайпер. Куля пройшла крізь голову на виліт. Про тих, хто щодня виборює у війни - людські життя - наш наступний матеріал.

Тобі тяжко розмовляти? Та ні, можно розмовляти.

Владислав уже тиждень у реанімації. Біля Красногорівки снайпер поцілив армійцю в голову. Шансів вижити було мало, але нейрохірурги лікарні імені Мечникова у Дніпрі зробили неймовірне:

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова:

Владислав поступил в коме прямо в приемное отделение и врачи реаниматодоги с самого начала начали востанавливать жизненые функции, потом операции удаление всех обломков черепа, потом удаление мозга который был поврежден.

І зрештою Владислав прийшов до тями. Він один із трьох тисяч бійців, яких врятували у цих стінах. Лікарню Мечникова називають головним форпостом прифронтової медицини в Україні.

Іван Богдан, головний хірург Військово-медичного клінічного центру західного регіону:

Коли почалася війна і за весь час війни лікарня, колектив лікарні Мечникова підставила міністерству оборони таке потужне плече, яке врятувало і в багатьох випадках змінило хід війни.

Хлопці, які потрапляють до реанімації, балансують на межі життя і смерті. Кожен десятий із кульовими пораненням. Всі інші із осколками від гранатометів і мін. Снаряди розривають тіла. Інколи медикам доводиться складати череп, наче пазл, або вживлювати титанові пластини. А рештки боєприпасів дістають за допомогою - хірургічного мікроскопа.

Андрій Сірко, завідувач відділення нейрохірургії Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:

Вдавалося видаляти кісткові уламки, які знаходилися у самому центрі мозку. Там були розташовані і металеві уламки. Це був поранений з Одеси, як я зараз пам'ятаю. Завдяки цьому мікроскопу який дає збільшення у 12-14 разів ми можемо працювати на глибині 6-8 сантиметрів і нам вдалося забрати цей уламок і поранений виписався і пішов від нас своїми ногами.

Цілодобово приймають вояків готові й тут, хоч і далі від фронту, в головному військовому госпіталі у Києві. Саме сюди привозять Найтяжчих поранених. Торік тут поставили на ноги півтори тисячі бійців. Із них більше 100 сотні взагалі не мали шансів вижити.

Костянтин Гуменюк, головний хірург Збройних сил України:

Це в основному, снайперські поранення. І дія, скажемо так, диверсійних розвідувальних груп, і внаслідок цього - міновибухових поранень, відриви нижніх кінцівок.

Тут теж бійців рятують за допомогою вискотехнологічного обладнання. Приміром, ось це енде-відео-хірургічний комплекс, який дозволяє виконувати операції без розрізів, а через проколи.

Сім років війни змінили багато. І нашим звичайним лікарям - довелося вивчити ази військової хірургії. І воювати за людські життя медикам доводиться і на полі бою, і в операційних:

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова: