Найбільша криза відносин. Взаємини Вашингтона і Москви зараз на найнижчій точці. Російського посла Москва відкликає; кажуть - для консультацій. А нова адміністрація США готова вдарити по Кремлю ще й додатковими санкціями.

Про наймасштабніший для адміністрації Байдена міжнародний конфлікт та його наслідки - розкаже Дмитро Анопченко.

Усе почалося з інтерв'ю президента Байдена телеканалу ABC, яке в принципі не обіцяло сенсацій.

Ви ж знаєте Володимира Путіна. Думаєте, він вбивця? - Угу. Я так думаю. - А яку ціну він має заплатити? - Він заплатить свою ціну.

Цих висловлювань виявилося достатньо, щоб провідні світові ЗМІ просто вибухнули гучними заголовками.

Найімовірніше, за цими словами не було якогось зовнішньополітичного підтексту або продуманого плану - Байден просто сказав, що думає. Але це зараз максимально загострило взаємини Вашингтона і Москви.

У Росії кажуть про "істерику", Путін у відповідь... "побажав Байдену здоров'я", вочевидь натякнувши на вік американського президента. Російського амбасадора в США відкликають. Поки що для консультацій. Гірше в дипломатії може бути тільки взагалі посла відкликати, або - зовсім розірвати дипломатичні відносини.

За словесною баталією тепер підуть ще й санкції, оскільки американська розвідка вважає, що особисто Путін був натхненником брудної інформаційної кампанії проти Байдена і демократів. Телекомпанія CNN отримала з джерел у Білому домі перші подробиці.

Додаткові санкції введуть і проти Росії, і проти людей, близьких до Путіна. Американські високопосадовці натякнули моїм колегам, що запровадять їх уже наступного тижня. Ми вже бачили санкції через отруєння Навального; знаємо, що в США є практика не вводити обмеження особисто проти лідерів іноземних держав. Тож припущу, що це не будуть заходи покарання, спрямовані особисто проти Путіна, але опосередковано він теж "заплатить свою ціну".

І все це може бути свідченням кардинальних змін у підходах Вашингтона до відносин із Москвою.

Частина команди Байдена переконувала його не розривати взаємини з Росією повністю і все ж підтримувати діалог у питаннях, які є в інтересах Сполучених Штатів. Зокрема, щодо Сирії, Афганістану, КНДР, урешті-решт щодо Україні, де Вашингтон міг би навіть приєднатися до "нормандської четвірки". Але це президентське інтерв'ю ABC (навмисно чи ні) стало переламним моментом, після якого повернутися до цього плану буде вже складно, якщо не сказати - неможливо.

А от чи дійде до повного припинення діалогу (і навіть - нової "холодної війни", про що вже почали говорити політологи) - остаточно стане зрозуміло наступного тижня, коли будуть оприлюднені чергові "чорні списки" і стане зрозумілим, наскільки жорсткими є нові антиросійські санкції.