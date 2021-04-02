В Германии ученые провели первый этап клинических исследований вакцины против самой агрессивной формы рака мозга.

Лекарственный препарат создан из части измененного белка IDH1, который синтезирует трикарбоновые кислоты. В гене происходит мутация, которая блокирует IDH1. Столь опасные отклонения были обнаружены у 75% людей, страдающих глиомой. Такая мутация провоцирует перерождение здоровых клеток в патологически измененные.

Иммунная система может распознать мутантный белок IDH1 как чужеродный и запустить специфический ответ Т-хелперов, относящихся к Т-лимфоцитам.

Отмечается, что препарат для вакцинации от глиомы был разработан и протестирован на лабораторных крысах несколько лет назад. В результате тестирования на людях было выяснено, что использование препарата не повлекло за собой никаких серьезных побочных эффектов, однако у некоторых было зафиксировано увеличение опухоли.

Читайте также, ученым удалось провести успешные исследования, в ходе которых была уничтожена самая распространенная мутация онкологической болезни. В настоящее время существует огромное количество мутаций рака, которые способны превращать здоровые клетки организма в злокачественные.

Кроме того, рак "закодирован" в человеке. Благодаря новейшим технологиям, можно будет глубже расследовать механизм возникновения онкологии, исследователи провели ряд экспериментов и выяснили, что открытая рамка считывания (open reading frame) 57 ORF кодировала белки, которые способствуют развитию раковых клеток.

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