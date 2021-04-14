Поезд в Европу: на Закарпатье восстановят железнодорожное полотно [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины утвердил документ об использовании средств на строительство железной дороги европейского типа из Чопа в Ужгород, который станет пересадочным узлом для путешествия по территории европейских стран. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, общая стоимость реализации проекта составит 5 миллионов гривен. За счет этих средств пройдет реконструкция старых путей.
Утвердили порядок использования средств для восстановления колеи европейского образца от Чопа до Ужгорода. Общий размер проекта - 5 млн грн. Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел с украинских путей на европейские.
Отмечается, что евроколия была демонтирована на Закарпатье еще в 1991 году. Данное строительство будет приурочено к 30-й годовщине независимости страны, для того чтобы сблизиться с Европой.
Читайте также, на территории Украины будут обновлены 100 железнодорожных станций в различных регионах. Министерство инфраструктуры Украины будет проводить работу, направленную на привлечение инвесторов для обновления железнодорожной инфраструктуры.
Кроме того, в Украине начнется строительство железнодорожного пути из Львова до Европейского Союза в 2021 году. За полгода специалисты из Украины проводили консультации с иностранными партнерами, чтобы определить полную стоимость проекта.
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