Біля Дніпра поліція знайшла токсичне звалище [ Редактировать ]
Токсичні ріки та гори сміття. Усього в кількох кілометрах від Дніпра правоохоронці виявили незаконне звалище. І зважаючи на його площу - 44 гектари - функціонує воно вже не один рік.
За попередньою інформацією, співробітники одного з місцевих приватних підприємств звозили сюди не лише побутові відходи, а й залишки нафти та хімпереробки. Попердньо, збитки державі оцінили у 3,5 мільйони гривень. В офісі приватного підприємства провели обшуки.
Вилучили підроблені штампи і печатки, зброю, а в автівці директора знайшли більше як 80 тисяч гривень. В поліції відкрили кримінальну справу, припускають, що до організації незаконного полігону можуть бути причетні і чиновники місцевої сільради.
по теме
В одному з районів столиці комунальники очистили дитячі майданчики від використаних шин… і створили нову небезпеку
Під Києвом знайшли хлопчика, якого шукали понад добу. До масштабної операції залучили поліцію, Нацгвардію та волонтерів. Виявилося, що дворічний Богдан заблукав у лісі
Під Києвом знайшли хлопчика, якого шукали понад добу. До масштабної операції залучили поліцію, Нацгвардію та волонтерів. Виявилося, що дворічний Богдан заблукав у лісі
Тела погибших птиц направили на исследование в Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Его сотрудники установили, что гибель пернатых произошла в результате отравления действующим веществом бродифакум, который входит в состав агрохимических препаратов, используемых для борьбы с грызунами
Під Черкасами ведучий та автор відомого youtube-каналу "Клуб Рибалок" вирішив забудувати набережну