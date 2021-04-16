Токсичні ріки та гори сміття. Усього в кількох кілометрах від Дніпра правоохоронці виявили незаконне звалище. І зважаючи на його площу - 44 гектари - функціонує воно вже не один рік.

За попередньою інформацією, співробітники одного з місцевих приватних підприємств звозили сюди не лише побутові відходи, а й залишки нафти та хімпереробки. Попердньо, збитки державі оцінили у 3,5 мільйони гривень. В офісі приватного підприємства провели обшуки.

Вилучили підроблені штампи і печатки, зброю, а в автівці директора знайшли більше як 80 тисяч гривень. В поліції відкрили кримінальну справу, припускають, що до організації незаконного полігону можуть бути причетні і чиновники місцевої сільради.