В Киеве произошла масштабная авария на сетях водоснабжения [ Редактировать ]
В субботу утром, 17 апреля, в Киеве произошла авария на сетях водоснабжения на Подоле. Из-за этого на улице Кирилловской ограничено движение транспорта.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Трафик".
Отмечается, что движение ограничено в сторону Куреневки. На место происшествия вызвали аварийную бригаду балансодержателя сетей.
Сроки устранения последствий аварии пока неизвестны.
Ранее мы писали о том, что почти 50 городов и сел на Донбассе остались без воды. Из-за обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.
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