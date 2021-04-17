В субботу утром, 17 апреля, в Киеве произошла авария на сетях водоснабжения на Подоле. Из-за этого на улице Кирилловской ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Трафик".

Отмечается, что движение ограничено в сторону Куреневки. На место происшествия вызвали аварийную бригаду балансодержателя сетей.

Сроки устранения последствий аварии пока неизвестны.

Ранее мы писали о том, что почти 50 городов и сел на Донбассе остались без воды. Из-за обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.

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