В пятницу, Минобороны сделали заявление в связи с годовщиной начала Операции Объединенных сил на Донбассе, которая началась 30 апреля 2018 года.

Арифметика дат болезненная: 4 года АТО + 3 года ООС = 7 лет войны России против Украины. Как бы ни назывались операции по обороне родного края, несомненно одно - это наш ответ на агрессию России.

14 апреля была годовщина начала Антитеррористической операции 2014 года, которая спустя четыре года изменила формат - операция перешла под руководство военных.

В то же время государство ввело в действие новый комплекс военных и специальных организационно-правовых мер, направленных на противодействие деятельности незаконных вооруженных формирований. Был введен особый порядок в районе конфликта, который предоставил военнослужащим расширенные права, максимально адекватные угрозам безопасности в районе проведения ООС.

Также сообщается, что силы обороны получили более эффективную организационную основу, созданную в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Изменение АТО на ООС имело свои последствия и для местного населения. Государство получило более действенные инструменты помощи людям прифронтовых населенных пунктов и улучшение социально-экономических условий в районе проведения Операции Объединенных сил.

В сообщении сказано, что последние месяцы еще раз показали - не надо иметь никаких иллюзий.

Сотни километров российско-украинской границы - это сотни километров фронта. Держать его - задача наших защитников. Миссия политиков - сконцентрироваться на урегулировании и прекращении войны на Донбассе мирным путем. За семь лет сдерживания российской агрессии способности Вооруженных сил Украины выросли кардинально, как и способность других силовых структур к общему, согласованному выполнению задач обороны. У нас есть Объединенная сила, у нас есть политическая

Напомним, что 20 февраля под оккупированной Горловкой произошло резкое обострение. В Генштабе заявили, что оккупанты пытаются создать иллюзию обстрелов со стороны украинской армии. Якобы с позиций возле Горловки боевики обстреляли своих в районе газораспределительной станции, в результате чего есть погибший и раненые.

Позднее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что ВСУ под Горловкой уничтожили позицию боевиков.