На первомайское шествие в Берлине вышло более тысячи человек [ Редактировать ]
Источник: DPA
Более тысячи человек вышли в субботу на первомайское шествие в берлинском округе Нойкельн-Кройцберг. Прийти на митинг жителей немецкой столицы призвало объединение левых сил Revolutionaerer 1. Mai Berlin, сообщает ТАСС.
Манифестанты выступают против социального неравенства и депортаций. Митинг пока проходит без серьезных инцидентов, но дистанцию в 1,5 метра, предписанную властями на время пандемии, никто не соблюдает. Многие не носят маски. В полиции о нарушителях или численности марша не сообщают.
Более 40 акций проходит в Берлине в субботу по случаю Дня труда. Вечерняя в Кройцберге - самая крупная. Из года в год акции левых радикалов в Кройцберге заканчиваются столкновениями с полицией. Порядок в городе обеспечивают более 5,5 тыс. полицейских.
С 22:00 (23:00 по Киеву) в столице Германии начинается комендантский час в рамках мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса.
Напомним, что первомайские демонстрации проходят в субботу во многих городах Франции и Турции.
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