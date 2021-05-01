Более тысячи человек вышли в субботу на первомайское шествие в берлинском округе Нойкельн-Кройцберг. Прийти на митинг жителей немецкой столицы призвало объединение левых сил Revolutionaerer 1. Mai Berlin, сообщает ТАСС.

Манифестанты выступают против социального неравенства и депортаций. Митинг пока проходит без серьезных инцидентов, но дистанцию в 1,5 метра, предписанную властями на время пандемии, никто не соблюдает. Многие не носят маски. В полиции о нарушителях или численности марша не сообщают.

Более 40 акций проходит в Берлине в субботу по случаю Дня труда. Вечерняя в Кройцберге - самая крупная. Из года в год акции левых радикалов в Кройцберге заканчиваются столкновениями с полицией. Порядок в городе обеспечивают более 5,5 тыс. полицейских.

С 22:00 (23:00 по Киеву) в столице Германии начинается комендантский час в рамках мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, что первомайские демонстрации проходят в субботу во многих городах Франции и Турции.