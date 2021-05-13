Ирина Шейк показала пикантные снимки без белья [ Редактировать ]
35-летняя модель Ирина Шейк показала пикантные снимки с откровенной фотосессии. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.
Так, Ирина перед камерой позировала без белья, прикрыв грудь руками. На артистке были только джинсы. Еще несколько фото были сделаны в бежевом платье с эффектной зоной декольте.
Радом с Ириной можно увидеть ее постоянного стилиста Марка Эрама, который подбирает ей наряды.
"Привет", – подписала пост с фотограифями Шейк.
Ранее Ирина Шейк показала провокационные фото без белья. Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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