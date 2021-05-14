Пятеро американцев-счастливчиков, которые живут в штате Огайо, получат по миллиону долларов за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции. О такой возможности в четверг, 13 мая, рассказал губернатор штата Майк ДеВайн в Twitter.

По его словам, первый победитель "конкурса" будет официально объявлен 26 мая, дальнейшее объявление еще четырех результатов будет происходить каждую среду. Такое необычное решение было принято в связи с частым отказом граждан от иммунизации.

Знаю, кое-кто может сказать: "ДеВайн, ты сумасшедший! Эта ваша идея о миллионах долларов - трата денег". Однако настоящие напрасные потери сегодня, когда вакцина доступна всем желающим, - это жизни, погубленные из-за COVID-19.

Отмечается, что лотерею проведет Ohio Lottery, список участников розыгрыша возьмут из общедоступной базы данных регистрации избирателей штата. Победители получат вознаграждение из федеральных фондов борьбы с COVID-19.

Читайте также, центры по контролю и профилактике заболеваний США разрешили американцам, полностью привитым от коронавируса, отказаться от ношения масок и соблюдения дистанции на улице и в помещениях. Завершившие вакцинацию, должны продолжать носить маски и соблюдать дистанцию в связи с законами.

Кроме того, в США могут возобновить использование вакцины Johnson & Johnson уже на этой неделе. Сделать это рекомендовала Консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний, члены комиссии не рекомендовали регулирующим органам США ограничивать использование вакцины по возрасту или полу.

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