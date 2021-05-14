Дортмундская "Боруссия" впервые за 5 лет одержала победу в финале Кубка Германии с "РБ Лейпциг". Встреча закончилась с разгромным счетом 1:4.

На 5-ой минуте "гости" на берлинском стадионе открыли счет на табло, когда полузащитник "шмелей" Марко Ройс отдал точную передачу на вингера Джейдона Санчо, вырвав мяч в центре поля , после чего в створ ворот последовал "роковой" удар. Уже в средине тайма форвард Эрлинг Бреут Холанн "пушкой" прошил голкипера "Лейпцига".

Отмечается, что в конце первого тайма произошел "гол в раздевалку", автором которого стал футболист "Боруссии" Джейдон Санчо. На первых минутах после перерыва "Лейпциг" смог "размочить" счет в поединке - полузащитник Дани Ольмо тправил мяч в створ ворот своим коронным "пушечным" ударом. На 87-й минуте "шмели" смогли реализовать последний удар в матче, автором которого стал Холанн, таким образом оформив "дубль".

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Кроме того, туринский "Ювентус" окончательно потерял шансы на чемпионство в нынешнем сезоне итальянской "Серии А". Теперь миланский клуб имеет в своем активе 82 очка, что на 16 баллов больше, чем у "Юве", у которого в запасе еще 5 игр.

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