Скандал в Одесі. Жінка з інвалідністю стверджує, що стала жертвою волонтера, який збирав для неї кошти на операцію. Чоловік, точніше юнак (йому лише дев'ятнадцять) нібито викрав гроші.

Чи так це? Подробиці історії та реакція правоохоронців на те, що сталося - в матеріалі моїх колег.

Вікторія Швець самостійно виховує двох дітей та тяжко хворіє: ледве пересувається на милицях. У жінки - коксартроз тазостегнових суглобів: потрібно хоча б один терміново замінити штучним. Вартість операції - сто тридцять тисяч гривень. Друзі оголосили збір коштів і вийшли на громадського діяча-волонтера Артура Луцького.

Світлана Михайлова, подруга Вікторії Швець:

В какой-то момент я узнаю, что у нас в доме живёт человек, который баллотируется в депутаты, который имеет вес какой-то - не просто человек с улицы. Честно говоря, это была моя последняя надежда - потому что собирали очень долго на операцию!

Артур приєднався до збору коштів та став другом родини. Зрештою вдалося зібрати третину суми - більше сорока восьми тисяч гривень. Вікторія розповідає: одного дня Артур попросив у неї банківську картку - перевірити баланс. Але не повернув мовляв, картку заблокував банкомат. Тоді ж з рахунку зникло п'ять тисяч.

Вікторія Швець, потерпіла:

Я перезваниваю Артуру Луцкому, я говорю: Артур, пять тысяч с карточки куда-то делись. А, да, я Вам забыл сказать: там заглючил банкомат, пять тысяч, они остались в банкомате, они потом пересмотрят программу и Вам пять тысяч гривен будут возвращены на карточку!

Натомість банк надав Вікторії фото, де людина, схожа на Артура Луцького, знімає з картки саме цю суму. Але це ще не все. Раніше місцева райадміністрація виділила Вікторії сорок три тисячі гривень на ремонт квартири. Жінка розповідає: Артур визвався придбати будматеріали і вона віддала йому всю суму.

Вікторія Швець, потерпіла:

Человек втёрся в доверие, он очень такой обходительный, к детям моим очень хорошо относился, говорил, что всё будет хорошо, он меня положит в больницу, и во время, когда я буду лежать в больнице, здесь будет проведён ремонт.

Пізніше Артур сказав, що витратив усі гроші та привіз ось ці будматеріали. При цьому не надав жодних чеків для звітності.

Ірина Удалова, представниця громадської організації:

Он забрал эти деньги и вот за срок тысяч гривен, он привёз вот эту груду хлама. Здесь вот обои украинского производства, они совершенно разношёрстные, разноцветные, какие-то складские остатки, скажем так, не делались никакие замеры помещений!

Артуру Луцькому нещодавно виповнилось дев'ятнадцять років. Він доволі активний у соцмережах. Але нам коментар надати не зміг, навіть перестав брати слухавку.

Артур Луцький, громадський діяч:

- А, наприклад, зараз ми можемо записати інтерв'ю телефоном? - Ну, зараз я просто збираюсь і трішки незручно. - А, наприклад, за кілька хвилин я перетелефоную Вам. - Ну, … я буду зайнятий, тому що я на валізах, я чекаю зв'язку від рідних.

Ще у березні Вікторія Швець подала у поліцію заяву про злочин: бо жінка загалом не дорахувалась сорока восьми тисяч гривень.

На наш запит правоохоронці відповіли: відкрили два кримінальних провадження за статтями "шахрайство" та "крадіжка", але підозру нікому не оголосили, бо збирають докази. Вікторія Швець, тим часом і далі збирає гроші на операцію.