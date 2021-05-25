На Черкащині екологічна інспекція разом із патрульними взялася за стихійні смітники. Їх лише на околицях Черкас - десятки, якщо не сотні.

Місцеві жителі та відпочивальники захаращують побутовим мотлохом яри, посадки, ліси та пляжі. Боротися із незаконними смітниками мали б органи місцевого самоврядування. Докладніше - в матеріалі Станіслава Кухарчука.

Дніпро, сосновий ліс. Це мальовниче місце - частина орнітологічного заповідника державного значення. Хоча тут і діють суворі обмеження, але, як бачите, відпочинок на березі для громадян дозволений.

Земельна ділянка належить до Золотоніської ОТГ. І за законом саме місцева влада мала б відповідати за її благоустрій. Стихійні смітники після горе-відпочивальників ніхто не прибирає. І така картина на узбережжі чи не під кожним кущем. Щоб хоч якось змусити чиновників працювати, екоінспекція фіксує стихійне сміттєзвалище на еко-мапі.

Ми забиваємо точку, встановлюємо координати, і вже потім - ці координати передаємо на місцевий орган самоврядування щодо ліквідації такого несанкціонованого сміттєзвалища.

Якщо ж місцева влада не відреагує - на неї чекає штраф. Щоправда незначний - усього вісімсот п'ятдесят гривень.

Рік тому на цьому місці в селі Худяки було величезне стихійне сміттєзвалище. Сюди роками звозили непотріб. Місцями купи сміття перегороджували навіть дорогу. Після приписів екологів та кількох штрафів - керівництво ОТГ усе ж почало розчищати смітник. І на його місці вже планують розбити зелену зону. На узбережжі під Худяками завали теж поступово прибрали.

Олександр Заярний, керівник комунального підприємства Леськівської ОТГ:

З часом люди зрозуміють, що є чистота і треба щось, а то весь час шукають хтось, хтось повинен хтось, хтось. Ну вирішили, що ми хтось і ми будемо по тихеньку наводити порядок.

Усе сміття після відпочинку родина пані Тетяни збирає в пакет і завжди вивозить. Жінка каже, на березі справді стало чистіше.

Оно подивіться - пакетик стоїть на виїзді. Оно в кущах. Ми позбирали в пакетик, он там положили.

Стихійних смітників на Черкащині сотні, якщо не тисячі - запевняють екологи. Екоінспекція разом із патрульною поліцією систематично проводить рейди. Долучитися до боротьби - закликають і усіх небайдужих.

Олександр Позняков, начальник Черкаського управління державної екологічної інспекції Центрального округу:

На сайті Мінприроди розміщується додаток екомапа, кожна людина може встановити такого роду додаток, зайти на нього і забити точку, зробити фото. Потім ці данні потрапляють до органів влади, попадають до нас, встановлюються на контроль і ми начинаємо далі контролювати процес.

Нещодавно екологам закон розв'язав руки. тепер інспекція може не лише штрафувати місцеву владу за безлад на території, а й вимагати відшкодування збитків, завданих довкіллю. Тобто йдеться про десятки тисяч гривень із місцевого бюджету.