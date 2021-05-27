В Японии построили первый в мире танкер для альтернативного топлива (видео) [ Редактировать ]
Японская компания Kawasaki Heavy Industries соорудила первый в мире танкер для транспортировки сжиженного водорода. Об этом сообщает японский новостной портал NHK.
Судно, которое получило название Suiso Frontier, вмещает в себя такой объем сжиженного водорода, которого бы хватило для заправки 15 тысяч автомобилей с соответствующим топливным элементом. В настоящее время компания строит большие планы на испытание судна. До конца этого финансового года будет совершен экспериментальный рейс танкера, целю которого будет доставка сжиженного водорода из Австралии в Японию.
Отмечается, что топливо, содержащее водород, не выбрасывает углекислый газ. К 2050 году планируется увеличить его использование в стране в десять раз, примерно до 20 миллионов тонн в год.
Читайте также, в столице Ирландии - Дублине по маршруту запустили электрический автобус на топливных элементах, работающих на водороде. Проект электрического автобуса Caetano "CityGold" приводится в действие батареей топливных элементов от Toyota мощностью 60 кВт.
Кроме того, японский автоконцерн Toyota представил новый автомобиль на водородном двигателе. Седан помещен на платформу Toyota GA-L привнес в трансмиссию новые элементы, позволившее инженерам спроектировать просторный салон.
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