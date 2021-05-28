Скифское золото: из Украины не дали вывезти уникальные артефакты (фото) [ Редактировать ]
Источник: СБУ
Служба безопасности Украины сорвала незаконный вывоз за границу культурных артефактов скифских времен . Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным следствия, нелегальную переправку раритетов обеспечивал посредник, который действовал по заказу европейских клиентов.
Он нанял курьера, который должен был вывезти скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей.
Оперативники и следователи СБУ нашли в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.
По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для нашей страны. На международных аукционах уникальные золотые украшения могут стоить от $40 тыс.
Изъятые предметы старины будут направлены для экспертного исследования. После завершения расследования уникальные украшения будут переданы в Музейный фонд Украины.
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