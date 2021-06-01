Зніми порушення та отримай винагороду. У МВС хочуть, щоб за дотриманням правил на дорозі стежили самі водії. Навіть пропонують платити за відеодокази одних водіїв проти інших. І це - не всі новації.

Які ще несподіванки на нас чекають? І чи виправдала себе автофіксація порушень, запроваджена рік тому? Розкаже Даніїл Снісар.

Понад мільйон сімсот тисяч складених постанов, півтора мільйона - доведені до виконання. У МВС звітують: українські водії за минулий рік сплатили в бюджет майже 260 мільйонів гривень штрафів за перевищення швидкості й порушення ПДР, які автоматично фіксували камери.

Денис Монастирський, голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності:

Це показник однозначно вище ніж в середньому по Європі. В середньому по Європі, порядку десь до 50 відсотків виконання таких штрафів, а може навіть і нижче. У нас 85. Це говорить про те, що громадяни дійсно сприйняли цю систему, нормально розуміють, за що стягують цей штраф.

За рік кількість смертельних ДТП скоротилася на 17 відсотків. Поменшало й автопригод, у яких учасники руху травмувалися. Загальна ж кількість правопорушень у місцях, де камери встановлені і поготів, знизилася в кілька разів. І це при тому, що дані про місцерозташування візуальних приладів - відомі кожному водієві. І цього змінювати правоохоронці не планують.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

Тобто, ми повідомляємо про всі точки встановлення камер, про всі засоби технічні, які встановлені для того, щоб відчувати правопорушення. Це саме, відкритий спосіб. У прихованому способі така інформація максимально скривається.

Зараз на дорогах країни працюють лише 130 камер автофіксації. Ще сто обладнають уже цього року. А до 2024-го, загалом, їх буде півтори тисячі. Усю систему планують максимально автоматизувати. Для цього поступово на дорогах з'являтимуться поліцейські автівки-фантоми. Транспортний засіб фіксуватиме порушення в русі - зустрічних автівок і транспорту поруч.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Ми хочемо максимально відійти від фіксації перевищення швидкості з використанням людей. Тому що це витрачання багато часу, ми хочемо повністю перейти на два типи камер: це стаціонарні, які зараз вже працюють і камери типу фантом.

Планують у МВС і глобальні зміни. Зараз правоохоронці працюють над новим законопроєктом, який дозволить усім без вийнятку водіям здійснювати відеофіксацію порушень учасників дорожнього руху. Законотворці навіть винагороду за таку сумлінність хочуть передбачити - до 10 відсотків від суми сплаченого порушником штрафу.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Цей законопроєкт дозволить вважати відеодоказами зйомки на смартфони, які будуть встановлені водіями, якщо хтось порушить ПДР перед водіями, які допомагають поліції то водію буде достатньо клацнути один раз на екрани телефону і програмне забезпечення сформує 30 секундний відеоролик.

А ще правоохоронці хочуть зобов'язати пішоходів носити в темну пору, за межами населених пунктів, світловідбивну стрічку. Ці зміни зараз на розгляді парламенту.