Все показатели стабилизируются: у Зеленского сделали важное заявление о коронавирусе [ Редактировать ]
В понедельник, 7 июня, в пресс-службе Офиса президента заявили о том, что в Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью. Все показатели стабилизируются.
Также отмечается, что темпы вакцинации постепенно наращиваются.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что:
- все области Украины сейчас находятся в "желтой" зоне.
- занятых коек на сегодня 11 294, что почти на 32% меньше прошлой недели.
- количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% - сейчас болеют 81 927 человек.
- наблюдается также снижение количества госпитализированных лиц и летальных исходов.
Наращиваются темпы вакцинации населения против коронавируса.
- Всего за неделю привито 240 543 человека.
- Всего в Украине проведено 1 388 124 прививок против коронавирусной болезни.
- Первую дозу получили уже 1 241 006 человек, завершили вакцинацию 147 118.
Вторые выходные подряд работали центры массовой вакцинации, на этот раз в 10 городах Украины. Благодаря, в частности, центрам вакцинации, в течение выходных вакцинировались почти 65 тысяч человек. Мы планируем в дальнейшем расширять кампанию по вакцинации, поэтому призываю местные власти способствовать открытию таких заведений в регионах.
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Кроме того, медики из Швеции заявили, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией AstraZeneca может вызывать, помимо образования тромбов, еще и кровотечение. Появились первые несколько сообщений о присутствии опасного осложнения после проведения вакцинации.
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