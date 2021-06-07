В понедельник, 7 июня, в пресс-службе Офиса президента заявили о том, что в Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью. Все показатели стабилизируются.

Также отмечается, что темпы вакцинации постепенно наращиваются.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что:

все области Украины сейчас находятся в "желтой" зоне.

занятых коек на сегодня 11 294, что почти на 32% меньше прошлой недели.

количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% - сейчас болеют 81 927 человек.

наблюдается также снижение количества госпитализированных лиц и летальных исходов.

Наращиваются темпы вакцинации населения против коронавируса.

Всего за неделю привито 240 543 человека.

Всего в Украине проведено 1 388 124 прививок против коронавирусной болезни.

Первую дозу получили уже 1 241 006 человек, завершили вакцинацию 147 118.

Вторые выходные подряд работали центры массовой вакцинации, на этот раз в 10 городах Украины. Благодаря, в частности, центрам вакцинации, в течение выходных вакцинировались почти 65 тысяч человек. Мы планируем в дальнейшем расширять кампанию по вакцинации, поэтому призываю местные власти способствовать открытию таких заведений в регионах.

Читайте также, ученые из английского университета Раскин проводили опрос среди пациентов, которые обращаются к медикам с симптомами коронавирусной инфекции и выяснили, что воспаление глазных яблок является одним из ранних симптомом болезни.

Кроме того, медики из Швеции заявили, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией AstraZeneca может вызывать, помимо образования тромбов, еще и кровотечение. Появились первые несколько сообщений о присутствии опасного осложнения после проведения вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.