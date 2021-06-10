Від терориста - до народного героя. У Бельгії поліція уже понад три тижні полює на озброєного солдата, який погрожує розправитися з головним вірусологом країни. І за цей час у потенційного вбивці з'явилося чимало прихильників. Як так сталося?

Ця історія розпочалася 17 травня. У вечірніх новинах бельгійці побачили сюрреалістичні кадри бронетехніки, що роз'їжджає у сільській місцевості на заході країни. Військові шукали солдата, який викрав зі складів боєприпасів достатньо зброї, аби організувати маленьку війну.

Вінсент ван Квікенборн, міністр юстиції Бельгії:

Він хоче застосувати насильство заради екстремістської ідеології, тобто це потенційний терорист. І розслідування показує, що він був добре підготовлений, це не випадковість.

Його ім'я та фото швидко оприлюднили - це 46-річний фламандець Юрген Конінгс. З військових складів він викрав боєприпаси, гармати та гранатомети. Залишив записку, вказавши, що планує приєднатися до руху опору і може не вижити. Наступного дня поліція знайшла його авто.

Вінсент ван Квікенборн, міністр юстиції Бельгії:

У вечір, коли він зник, 17 травня, він наблизився до цілі - він там стояв понад 2 години, а потім пішов. 18 травня знайшли його машину, у ній були влаштовані пастки, всередині зберігалася зброя і його метою було спричинити вбивства.

Головною ціллю солдата став найвідоміший вірусолог країни - Марк Ван Ранст. Його разом з родиною відразу перевезли у безпечне місце. До погоні за потенційним терористом підключились не лише бельгійські військові, а й нідерландські. Друзі та родичі втікача запевнили - нічого не знали про його плани.

Коен Альбрехт, односельчанин:

Я знаю його дівчину. І вона взагалі не розуміє, що відбувається. Тож дуже переживає.

Військові уже четвертий тиждень прочісують бельгійські ліси. В середу знайшли наплічник з боєприпасами поблизу місця, де від самого початку він залишив автівку. При чому зброя відрізняється від зниклої зі складів, тож правоохоронці поки не коментують знахідку.

Тим часом все більше бельгійців стали вбачати в особі Юргена Конінгса не стільки озброєного до зубів божевільного, скільки… народного героя. Для крайніх правих від став символом боротьби з коронавірусними обмеженнями.

Його портрет почали приносити на демонстрації корона-скептики і повторювати слова, які він сказав у своєму прощальному листі - про те, що більше не може жити з брехнею від людей, які вирішують, як усім бути.

Сюзанна, учасниця протесту:

Я хочу сама обирати - робити щеплення, чи ні. Чому я не маю права піти в кіно, сісти в літак, чи може потім ще й вчитися, або зайти у лікарню? Якщо хтось хоче вакцинуватися - будь ласка. Але не треба казати мені, що я теж мушу це робити!

Організувався і рух підтримки потенційного терориста у соцмережах. Група у Facebook з назвою "Я люблю Юргена Конінгса" зібрала 50 тисяч учасників, перед тим як її знесли.

Тим часом до пошукової операції підключились і команди, що займаються зниклими безвісти. Після тижнів безуспішних пошуків поліція не виключає самогубства.