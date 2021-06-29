ДТП у Японії: водій вантажівки збив на смерть п'ятеро дітей

Через це вантажівку занесло в протилежний бік, де саме і йшли діти. Усім їм було від шести до десяти років. Коли правоохоронці затримали шофера, він визнав свою провину та зізнався - кермував напідпитку