У Харкові завдяки водію маршрутки вдалося уникнути жертв [ Редактировать ]
А в Харкові саме завдяки оперативності водія вдалося уникнути людських жертв. Сьогодні зранку, просто на ходу, там спалахнула маршрутка. Водій одразу зупинився, хутко висадив пасажирів і встиг вистрибнути сам. Рятувальники загасили вогонь швидко лише за 20 хвилин. Та маршрутка за цей час вигоріла вщент.
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