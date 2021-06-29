Кожен третій завалив математику, а кожен п'ятий історію. Сьогодні в Українському центрі оцінювання якості освіти - підбили підсумки ЗНО-2021. Краща ситуація з іншими предметами. Українську мову та літературу, географію, біологію, хімію успішно склали 90 відсотків випускників. Однак про те, що рівень знань українських школярів знизився, в освітньому середовищі визнають. А особливо це стосується учнів у селах.

І от на такому тлі - в країні закривають школи. Останній приклад більш як пів сотні дітей залишилися без освіти на Волині. Куди тепер дітям іти вчитися, питала Сніжана Сидорук.

У Людмили Футрук - восьмеро дітей. Четверо - учні місцевої школи в селі Дубище. Донька Марина разом із мамою показує класний кабінет.

Марина Футрук, учениця восьмого класу:

Тут добре - добрі вчителі, вони добре вчать і дуже близько.

Нещодавно багатодітна мати дізналася, що школу планують закрити. І це попри те, що батьки вже зробили ремонт у класі до нового навчального року.

Людмила Футрук, жителька села Дубище, мати чотирьох школярів:

Сказали швиденько зробити ремонт "Здавайте гроші". Батьки побілили, покрасили, а зразу після ремонту буквально в 20 числах нам повідомили, що вже закрита, вчителі - звільнені.

У школі працюють тринадцять педагогів. Із першого по дев'ятий клас вони навчають майже пів сотні дітей.

Олена Малиш, завідувачка навчального закладу в селі Дубище:

Всі були відкликані з відпустки. І нам повідомили це рішення, що ми реорганізовані - ліквідовані як філія і майно буде передане.

Селяни у відчаї. Люди переживають, що їхні діти взагалі можуть залишитися без освіти.

Оксана Солонець, жителька села Дубище:

Шукайте своїм дітям школу, хто нас візьме? А кому ми нада? Наше майно нада, наша земля нада, а діти наші - нікому не нада.

Обурені батьки вирішили школу відвойовувати. На подвір'я закладу запросили чиновників.

Тетяна Климчук, жителька села Дубище:

Троє дітей в мене. Куда їх довозити, чим їх довозити тих дітей, вопше не знаю. Перекриємо повністю Луцьку трасу на тиждень, да й будуть знать тоді.

Чиновники пояснюють: школа стала філією навчального закладу в селі Дерно. Та цей населений пункт віднедавна приєднали до Олицької громади, а Дубище до Цуманської. Приміщення на баланс не передали, тож як діяти, поки що й самі не знають. Під тиском селян місцеві урядовці пішли на поступки.

Анатолій Дорошук, Цуманський селищний голова:

Початкову школу лишаємо. Навчання ми лишаємо і в цій школі до того часу, поки ми не запустимо повноцінно Башлицьку школу. От до того часу ми лишаємо їм як навчання на віддаленому робочому місці. Таке є воно юридично допускається.

Цій школи більш як пів століття. Приміщення невеличке. Тут немає їдальні, ані спортивної, ані актової зали. Попри це відпускати дітей звідси батьки не хочуть.

Ніна Вітовщик, жителька села Дубище:

На голову не падає, підлога не поломана - можуть вчитися.

У Дубищах проживає трохи більше ніж три сотні людей. Тут немає ані садка, ані клубу. Єдиний заклад - це школа. Якщо вона зникне, переконані місцеві, - зникне й село.