Канада заборонить продаж бензинових автівок [ Редактировать ]
Заборонити повністю продаж бензинових автівок із 2035 року планує Канада. Про таке рішення повідомили в уряді. Впродовж наступних 14 років країна має намір відмовитися від автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння задля досягнення нульового рівня шкідливих викидів.
Влада вже розробляє низку заходів, які спонукатимуть громадян пересісти на транспорт, що не забруднює довкілля.
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