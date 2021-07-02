Коронавирус не отступает: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки 1 июля 2021 года в Украине выявили 696 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 36 детей и 33 медработника.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 439 человек;
◾ летальных случаев - 33;
◾ выздоровели - 1197 человек.
Протестовали на COVID-19 1 июля методом ПЦР - 19 756 человек, методом ИФА - 8924 лица, экспресс-тестами - 15 408 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.
Ранее сообщалось, что Украина получит 9 млн доз вакцин от коронавируса. Также мы писали о том, что в ВОЗ обнародовали рекомендации по защите от "Дельта"-коронавируса.
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