В нидерландском городе Энсхеде во время одной из вечеринок около 200 человек заразились коронавирусной инфекцией. Всего на празднике присутствовали 800 гостей. Об этом пишет новостное агентство RTV Oost.

В настоящее время устанавливается, какой именно штамм COVID-19 циркулирует среди 180 зараженных. При этом не прогнозируется рост количества больных в ближайшее время. Известно, что весь персонал клуба, где проходила вечеринка, имел все документы об отсутствии коронавируса.

Отмечается, что на входе в клуб у посетителей проверяли наличие сертификатов о прививках или отрицательных тестов на COVID-19. Пока неизвестно, каким образом инфицированные посетители попали на территорию развлекательного заведения.

Читайте также, полиция Парижа разогнала в центре французской столицы нелегальную вечеринку, в которой принимали участие несколько сотен молодых людей. По словам одного из участников вечеринки на эспланаде "находились около 1-1,5 тыс. человек".

Кроме того, в самом большом концертном зале столицы Нидерландов Амстердама, который вмещает 1300 человек, решили провести экспериментальную вечеринку, где будет изучаться возможность распространения инфекции. Все участники были тщательно отобраны путем проведения теста на COVID-19.

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