Суперників за ґрати. У Білорусі оголосити вирок Віктору Бабарику. Колишнього опонента Лукашенка на президентських виборах засудили до 14 років ув'язнення.

Бабарико звинуватили за трьома статтями: хабарництво, несплата податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Сам підсудний провини не визнав, а справу проти себе назвав політичною. Нагадаю, Віктор Бабарико - колишній очільник російського "Белгазпромбанку". Його заарештували у червні 2020 після того, як він заявив про намір балотуватися у президенти.