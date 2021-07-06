У Білорусі засудили Віктора Бабарико до 14 років ув'язнення [ Редактировать ]
Суперників за ґрати. У Білорусі оголосити вирок Віктору Бабарику. Колишнього опонента Лукашенка на президентських виборах засудили до 14 років ув'язнення.
Бабарико звинуватили за трьома статтями: хабарництво, несплата податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Сам підсудний провини не визнав, а справу проти себе назвав політичною. Нагадаю, Віктор Бабарико - колишній очільник російського "Белгазпромбанку". Його заарештували у червні 2020 після того, як він заявив про намір балотуватися у президенти.
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