Известная советская актриса Татьяна Догилева попала в больницу с пневмонией на фоне коронавируса. Об этом 8 июля сообщило агентство ТАСС.

Самочувствие актрисы ухудшилось накануне.

Женщина находится в московской больнице имени И. В. Давыдовского в среднетяжелом состоянии. Сама Догилева уточнила, что поражение легких у нее небольшое.

Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию.

Отметим, что Догилева наиболее известна зрителям по ролям в фильмах "Вокзал для двоих", "Покровские ворота", "Блондинка за углом".

Ранее сообщалось, что умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг.

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