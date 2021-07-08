Известная советская актриса попала в больницу [ Редактировать ]
Известная советская актриса Татьяна Догилева попала в больницу с пневмонией на фоне коронавируса. Об этом 8 июля сообщило агентство ТАСС.
Самочувствие актрисы ухудшилось накануне.
Женщина находится в московской больнице имени И. В. Давыдовского в среднетяжелом состоянии. Сама Догилева уточнила, что поражение легких у нее небольшое.
Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию.
Отметим, что Догилева наиболее известна зрителям по ролям в фильмах "Вокзал для двоих", "Покровские ворота", "Блондинка за углом".
Ранее сообщалось, что умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг.
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