Вчителі Харкова будуть отримувати більші зарплати [ Редактировать ]
Харківські вчителі будуть отримувати більше. Їм до окладів додадуть 15 відсотків за престижність праці. Харківська міськрада затвердила надбавки до зарплат учителям і працівникам культури. На тисячу гривень більше вони почнуть отримувати вже з вересня. На це з міської скарбниці витратять майже 50 мільйонів.
Андрій Спаський, депутат Харківської міськради, член політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя!":
Это то, что мы давно добивались, это повышение заработной платы для учителей работников культуры и социальной сферы. Сегодня городским бюджетом были выделены дополнительные деньги на увеличение зарплаты учителям, работникам садиков, работникам сферы культуры, примерно на 15% будут увеличены их оклады уже со следующего месяца. То есть с того момента, когда придёт в силу решение сессии. Это основное, чего сегодня получилось добиться.
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