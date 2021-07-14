На тисячу гривень більше вони почнуть отримувати вже з вересня

Харківські вчителі будуть отримувати більше. Їм до окладів додадуть 15 відсотків за престижність праці. Харківська міськрада затвердила надбавки до зарплат учителям і працівникам культури. На тисячу гривень більше вони почнуть отримувати вже з вересня. На це з міської скарбниці витратять майже 50 мільйонів.

Андрій Спаський, депутат Харківської міськради, член політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя!":