Спочатку спека, потім зливи. Сільгоспугіддя на півдні країни потерпають від дощів. І це ті ж самі землі, на яких минулого літа врожай буквально згорів через відсутність опадів! Чи готова держава допомогти аграріям? Про це - далі.

Фермер Володимир Варбанець показує поля ячменю та пшениці. Через постійні зливи й буревії посіви полягли до землі, а колоски просто згнили. Загалом Володимир втратив третину всього врожаю!

Ну, вот, вы сам видите, вот: оно все лежит вот высота ячменя какая она должна быть и какая она сегодня вот смотрите: какие потери, это все потери!

І така ситуація - не лише на Одещині, а по всьому півдню і на Миколаївщині та Херсонщині.

Ольга Чувеєва, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Там є значні втрати по ячменю! Уже з тої інформації, яку нам повідомляють учасники Всеукраїнської аграрної ради, ми знаємо, що деякі з них втратили майже п'ятдесят відсотків усього ячменю врожаю.

Утім, на допомогу від держави аграрії навіть не сподіваються. Кажуть торік, під час катастрофічної посухи, чиновники вже Обіцяли компенсувати втрати!

Володимир Варбанець, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Одеської області:

В прошлом году тысячу триста шестьдесят хозяйств Одесской области собрало пакеты документов никто из этих хозяйств дотации или какой-то помощи не получил. Люди уже разуверились, они только надеются сами на себя!

Урядовці ж поки що мовчать. Хоча банкрутство фермерів неминуче вдарить і по селу, і по українській економіці.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Необходимо, чтоб выезжали комиссии, которые бы оценивали площадь - в каждом конкретном фермерском хозяйстве, которое подаст заявку - площадь поврежденных гектаров, Степень повреждения урожая - и исходя из этого - рассчитывалась компенсация - как это делается в нормальных развитых странах При этом страна, которая дает один из самых больших урожаев в Мире - и в этой стране государство абсолютно не оказывает никакую поддержку фермерам!

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня отбери у Украины агропромышленный комплекс - все: мы будем банкроты, куда мы медленно и двигаемся должна быть выработана политика, во-первых, по льготному налогообложению, во-вторых, по уменьшению кредитов. Сегодня какого фермера не возьми - вся техника заложена в банках под кредитные обязательства, земля некоторая заложена по кредитам, будущий урожай заложен под кредитные обязательства, которого может и не быть из-за погодных условий! Поэтому государство должно быть неким буфером, который защищает своих аграриев!

Раніше Мінагрополітики спрогнозувало рекордний урожай зернових цього року. Але тепер цей прогноз, імовірно, доведеться переглянути.