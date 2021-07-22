В Китае резко возросло количество жертв разрушительной стихии [ Редактировать ]
В китайской провинции Хэнань произошло наводнение, число погибших в результате которого увеличилось до 33. Об этом сообщает новостное агенство "Синьхуа".
В зоне стихийного бедствия оказались почти 3 миллиона жителей. Известно, что 256 тысяч жителей приняли решение экстренно эвакуировать. Также 8 человек числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что в результате стихийного бедствия более 215 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий получили серьезный урон. При этом материальный ущерб превысил 12,2 млрд юаней, что равняется почти 190 миллионам долларов.
Ранее мы писали, что в Китае наводнение разрушило плотину возле города Чжэнчжоу и затопило метро, что привело к гибели 12 человек. Из-за ливней уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в районе Эрци города Чжэнчжоу стремительно поднимался.
Кроме того, в результате крупного наводнения на западе Германии погибли 133 человека, травмированы более 600. Возле города Хайнсберг (Северный Рейн-Вестфалия) вода и селевые потоки прорвали плотину на реке Руре, проливные дожди обрушились на западную и юго-западную часть Германии.
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С вечера 17 июля в Чжэнчжоу, административном центре провинции, выпало 617,1 миллиметра осадков, что соответствует среднему показателю за год - 640,8 миллиметра. Такое количество осадков, выпавшее за три дня, бывает "только один раз в тысячу лет", сообщают китайские СМИ