В китайской провинции Хэнань произошло наводнение, число погибших в результате которого увеличилось до 33. Об этом сообщает новостное агенство "Синьхуа".

В зоне стихийного бедствия оказались почти 3 миллиона жителей. Известно, что 256 тысяч жителей приняли решение экстренно эвакуировать. Также 8 человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что в результате стихийного бедствия более 215 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий получили серьезный урон. При этом материальный ущерб превысил 12,2 млрд юаней, что равняется почти 190 миллионам долларов.

Ранее мы писали, что в Китае наводнение разрушило плотину возле города Чжэнчжоу и затопило метро, что привело к гибели 12 человек. Из-за ливней уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в районе Эрци города Чжэнчжоу стремительно поднимался.

Кроме того, в результате крупного наводнения на западе Германии погибли 133 человека, травмированы более 600. Возле города Хайнсберг (Северный Рейн-Вестфалия) вода и селевые потоки прорвали плотину на реке Руре, проливные дожди обрушились на западную и юго-западную часть Германии.

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